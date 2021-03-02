США обнародовали список попавших под санкции россиян

США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об говорится на сайте Минфина страны.

Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, замминистра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Ранее 2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Перед этим санкции по делу оппозиционера ввел Евросоюз.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить оппозиционера из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.

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