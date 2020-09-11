Минобороны предложило убрать боевой яд из списка запрещенных к продаже

Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к продаже. Соответствующий проект поправок к указу президента опубликован на официальном портале правовых актов.

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В пояснительной записке говорится, что «в настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией», в связи с чем боевой яд целесообразно исключить из перечня.

В Минобороны также напомнили, что государства-участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, в том числе Россия, обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать кому-либо химоружие.

За последние несколько лет в мире произошло несколько случаев отравления предположительно боевыми веществами. Последним из пострадавших, согласно отчету немецких военных токсикологов, стал российский оппозиционер Алексей Навальный. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где пострадавшему оказали первую помощь. Спустя два дня Навального перевели в клинику «Шарите» в Берлине. В Германии заявили, что в организме пациента найден яд из группы «Новичок».

До этого, 4 марта 2018 года, «Новичком», по версии британских властей, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена предполагаемых отравителей — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

Еще один похожий случай произошел 28 апреля 2015 года в Болгарии: бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании пытались отравить в Софии неопознанным веществом, которое, согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, могло быть нервно-паралитическим ядом класса «Новичок», писали News.bg и «Русская служба Би-би-си». Предприниматель занимается торговлей оружием и, в частности, поставлял оружие Украине, а также Грузии во время войны с Южной Осетией в 2008 году.