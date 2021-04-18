Причастность России к «делу Врбетице» обсудят на заседании глав МИД ЕС

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил о планах обсудить «дело Врбетице», в причастности к которому Прага обвиняет Россию, на заседании глав МИД ЕС в понедельник, 19 апреля. Об этом говорится в его Twitter-аккаунте.

Министры иностранных дел на плановой видеоконференции также обсудят обострение ситуации в Донбассе. Вопрос о санкциях в отношении России на повестке не стоит.

В субботу, 17 апреля, чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что Прага заподозрила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице, который произошел в 2014 году. «Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб (...). Но прежде всего там погибли два наших соотечественника», — сказал он.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к этому взрыву.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.