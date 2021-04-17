Чехия заподозрила Россию в причастности ко взрыву на складе в 2014 году

Власти Чехии заподозрили российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице, который произошел в 2014 году. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Nova.

«Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», — сказал он.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к этому взрыву.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.