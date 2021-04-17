ФСБ раскрыла интересы задержанного украинского консула

Украинского консула Александра Сосонюка, задержанного в Санкт-Петербурге при попытке получения закрытой информации, подозревают в шпионаже, передает РИА Новости.

Он хотел получить закрытые базы ФСБ. Такую информацию раскрыли в силовом ведомстве. Свидетель рассказал, что Сосонюк приезжал на ярмарку. Его интересовали прописки россиян, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел. Это происходило в период с 17 по 19 марта.

Спецслужбы задержали дипломата в одном из кафе, когда тот получил некое электронное устройство.

Ранее стало известно, что Россия решила выслать украинского консула. Сосонюк должен покинуть территорию страны до 22 апреля. Его деятельность оценена как враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата.

О задержании консула стало известно в субботу, 17 апреля. На встрече с россиянином в Санкт-Петербурге Сосонюк попытался получить информацию закрытого характера и был задержан с поличным.