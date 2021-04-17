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В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Задержание украинского консула в Санкт-Петербурге говорит о наличии неопровержимых доказательств его противоправных действий. Так прокомментировал этот инцидент РИА Новости замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

По его мнению, Киев ведет подрывную деятельность против России, а Украина усиливает конфронтацию между Москвой и Киевом. «Оттого что они вышлют нашего консула или еще кого-то, ничего не поменяется, у нас уровень отношений настолько низкий, даже нет послов ни в Киеве, ни в Москве», — добавил Джабаров.

О задержании Александра Сосонюка стало известно 17 апреля. Он на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге попытался получить информацию закрытого характера и был задержан. В настоящее время он находится в украинском дипломатическом учреждении.

Россия намерена выслать консула. Он находится под дипломатическим иммунитетом, и его не могут арестовать. Киев раскритиковал действия российской стороны в отношении своего дипломата и анонсировал ответные меры. В МИД Украины посчитали случившееся «очередной провокацией государства-агрессора».

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