Появились подробности задержания украинского консула в Санкт-Петербурге

Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге на несколько часов, в настоящее время он находится в украинском дипломатическом учреждении. Такие подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Известно, что страна уже отреагировала на задержание. Украина расценивает это как враждебные действия со стороны России и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин. Он назвал ситуацию «очередной провокацией» против Украины.

Ранее украинский консул Александр Сосонюк на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге попытался получить информацию закрытого характера и был задержан. В ФСБ рассказали, что к Сосонюку примут меры в соответствии с нормами международного права.

Украина в состоянии справиться своими силами в случае обострения конфликта в Донбассе, об этом ранее заявил командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.