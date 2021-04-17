Украинские военные оценили свои силы на случай обострения конфликта в Донбассе

Украина в состоянии справиться своими силами в случае обострения конфликта в Донбассе, об этом заявил командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в в эфире YouTube-канала «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников», — сказал Наев. По словам командующего, Украина рассчитывает на союзническую материально-техническую помощь. При этом военнослужащих ВСУ и других составляющих оборонного сектора, как утверждает генерал-лейтенант, вполне достаточно.

Ранее Пентагон призвал Россию быть более открытой в действиях на границе с Украиной.

В марте начался новый этап обострения конфликта между Россией, Украиной и странами Запада после заявлений Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик об обстрелах, разведывательных действиях и передислокации военной техники по линиям разграничения.

В свете этих событий Украина заявила об усилении военного присутствия России в приграничной зоне. Москва, в свою очередь, ответила, что российские силы перемещаются на своей территории по тем направлениям, в которых считают нужным.