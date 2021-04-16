Мир
 
Последние новости
Раскрыт заработок Владимира Путина
Назван самый богатый чиновник России
Названы способы ускорить iPhone
Россия посоветовала американскому послу поехать в США
Россиянам назвали легкий способ сдать экзамен по вождению
Крым и Сочи станут доступнее для россиян из регионов
Зеленский прокомментировал возможную встречу Байдена и Путина
Олимпийский чемпион оценил запрет США на въезд лидера хоккеистов-юниоров России
Девушка с инвалидностью снялась в рекламе Asos и порадовала покупателей
Самбурская рассказала об использовании скотча при съемке секс-сцен
Новости партнеров
Прослушать новость

В ЕС связали эскалацию на Украине со страхом России утратить влияние

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В Европейском союзе связывают эскалацию у границы Украины со страхом России утратить влияние в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

По мнению собеседника агентства, Россия якобы обеспокоена тем, что украинский президент Владимир Зеленский предпринимает шаги для «снижения российского влияния внутри Украины». В частности, речь идет об ограничении деятельности отдельных СМИ и действий против «близких к Кремлю олигархов».

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.

Ранее сообщалось, что Совете национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США подумают об увеличении числа своих военных на Украине
Командующий НАТО в Европе оценил вероятность войны России и Украины
Западные страны призвали Россию к деэскалации по ситуации с Украиной