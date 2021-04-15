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Западные страны призвали Россию к деэскалации по ситуации с Украиной

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Фото: JOHANNA GERON / Reuters

Западные страны — США, Великобритания, Германия, Франция и Италия — призвали Россию к деэскалации по ситуации с Украиной. Об этом говорится в заявлении Госдепа по итогам встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена с главами МИД европейских стран.

«Они [страны] подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и с похвалой отозвались о сдержанности Украины перед лицом российских провокаций, включая наращивание военной мощи, провокационную риторику и растущие атаки на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Ранее похожее заявление сделали канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Они призвали Россию не усиливать военное присутствие у границ Украины.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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