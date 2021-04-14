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Меркель и Байден призвали Россию не наращивать войска у границ Украины

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Фото: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию не усиливать военное присутствие у границ Украины. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт по итогам разговора глав государств, передает РИА Новости.

Зайберт рассказал, что лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Восточной Украины. Главы Германии и США согласились, что Москве необходимо свернуть наращивание военного присутствия в регионе, чтобы достичь деэскалации ситуации.

Ранее в Верховной Раде оценили вероятность вооруженного конфликта с Россией. Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что вероятность подобного сценария «близка к нулю». Арахамия рассказал, что концентрация российских войск у границы Украины является лишь «демонстрацией силы», которая в первую очередь предназначена не для Киева.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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