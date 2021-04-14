В России назвали «верхом цинизма» слова Киева об инсценировке убийств в Донбассе

Название «инсценировками» убийств мирных граждан военнослужащими ВСУ является верхом цинизма. Об этом заявил представитель России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передает РИА Новости.

По его словам, «Киеву нужна только имитация переговоров и пиар». Он отметил, что нежелание Украины содействовать перемирию происходит «на фоне нагнетания украинской стороной военной ситуации и истерии в СМИ». В частности, отметил Грызлов, руководство Украины «заявляет о приверженности режиму прекращения огня, а в интервью украинским СМИ требует стрелять, даже не выбирая цели».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил шведской коллеге и действующему председателю ОБСЕ Анн Линде в телефонном разговоре, что Москва призывает ОБСЕ добиться от Украины мирного урегулирования ситуации в Донбассе. «Выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска. Подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского "Комплекса мер"», — так описана на сайте позиция российского дипломатического ведомства.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку страны и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.