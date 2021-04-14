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Россия призвала ОБСЕ добиться от Украины мира в Донбассе

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Фото: Макс Левин / Reuters

Россия призывает ОБСЕ добиться от Украины мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров шведской коллеге и действующему председателю ОБСЕ Анн Линде в телефонном разговоре. Содержание разговора передано в заметке на сайте МИД.

«Выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска. Подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского "Комплекса мер"», — так описана на сайте позиция российского дипломатического ведомства.

Лавров также выразил уверенность, что Швеция как председатель ОБСЕ поможет добиться от украинского государства выполнения его обязательств: речь идет о признании экономической блокады самопровозглашенных республик Донбасса и движении к решению их гуманитарных проблем.

Ранее заместитель Сергея Лаврова Александр Грушко заявил, что НАТО несет прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе.

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