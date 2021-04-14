Россия обвинила НАТО в ухудшении ситуации в Донбассе

НАТО несет прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе. В этом альянс обвинил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС.

Он указал на то, что Киев, пользующийся поддержкой Запада, нацелен на эскалацию обстановки: со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились обстрелы. Украина также стягивает войска и тяжелое вооружение, нарушая тем самым минские договоренности, утверждает дипломат.

По словам Грушко, происходящее также освещено в докладах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Бывший посол США в России и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу ранее 14 апреля заявил, что Украина сможет вернуть контроль над Донбассом в течение правления президента США Джо Байдена.