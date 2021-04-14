На Украине вспомнили о возможности предотвратить потерю Крыма и Донбасса

Украина на раннем этапе могла предотвратить потерю Крыма и Донбасса, однако по ряду причин не сделала этого. О событиях 2014 года напомнила министр правительства страны по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью «Интерфакс-Украина».

По словам Лапутиной, которая в 2014-м в составе объединенной группы Службы безопасности Украины (СБУ) принимала участие в защите Краматорского аэродрома, украинские спецслужбы и военные разработали план по взятию Славянска. «План был следующий: довооружиться, доукомплектовать силы на краматорском аэродроме. Далее силой ударной группировки с позиций Краматорска и тех войск, которые стояли со стороны Изюма, окружить Славянск и отработать террористов по секторам», — рассказала министр, отметив, что в итоге план реализован не был, поскольку, скорее всего, о нем так и не было доложено высшему руководству страны.

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Аналогичная ситуация произошла и в Луганске, добавила Лапутина. По ее словам, сотрудники СБУ в апреле 2014 года были готовы освободить захваченные здания в городе, но соответствующего приказа не получили. «Они сказали следующее: "Все было готово к штурму, но нам не дали команду ... ты же понимаешь — мы бы все сделали"», — вспомнила политик.

Кроме того, по ее заверению, у украинских спецслужб была возможность помешать присоединению Крыма к России. Так, СБУ предлагала провести серию «точечных действий по нейтрализации противоправных действий» ряда политиков и чиновников, поддержавших переход полуострова под управление Москвы, в частности нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова и председателя Госсовета республики Владимира Константинова. «Однако людям, которые взяли ответственность за страну в тот очень сложный период, не хватало силы воли и твердости», — признала Лапутина.

13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика более не позволит России повторить события 2014 года и занять свои территории без сопротивления.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.