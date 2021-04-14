Украина устроила маневры с танками и артиллерией возле Крыма

Вооруженные силы Украины устроили масштабные маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает Obozrevatel.

Согласно легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию украинской обороны. В целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию.

Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира» заняла огневые позиции и начала уничтожать цели. Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.