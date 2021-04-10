Украинский генерал назвал критически важные для России города

Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Кривонос назвал критически важные для России украинские города. По его словам, если между странами произойдет конфликт, Москву будут интересовать прежде всего Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков. Слова военного приводит РИА Новости.

Кривонос считает, что российской стороне именно эти города важны, поскольку там есть аэродромы, а их можно использовать для высадки техники. Генерал полагает, что ситуация может развиться и так, что Россия начнет отвлекать украинские силы в Донбассе. В этом случае, указал Кривонос, под ударом могут оказаться оголенные участки фронта в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

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Ранее в апреле вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что украинцам не стоит бояться войны с Россией. Он уверен, что своими намеками о широком наступлении Кремль пытается посеять панику среди украинцев.

В Кремле объявляли, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры противодействия и для защиты россиян. Украинская сторона, в свою очередь, заверяла, что Киев не имеет планов насильственной интеграции Донбасса.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.