Украинцев призвали не бояться «наступления» России

Украинцам не стоит бояться войны с Россией, заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером. Его цитирует УНИАН.

По мнению Резникова, своими намеками о широком наступлении Кремль пытается посеять панику среди украинцев. «То, что мы слышим, — это элемент информационной войны, что является элементом гибридной войны. Это создание (...) возможного панического настроения в обществе. Люди, не бойтесь, не будет войны», — призвал он.

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Также вице-премьер отметил, что Украина не будет отвечать на провокации противника и не станет давать повод или «шанс получить наступление со стороны нашего северного соседа».

Ранее 10 апреля Алексей Резников ответил на высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе. По его словам, Украина не имеет планов насильственной интеграции неподконтрольных Киеву республик и повторения там событий, аналогичных тем, что произошли во время югославского конфликта.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.