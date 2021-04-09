Глава ДНР оценил готовность Украины к масштабной войне в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил готовность Украины к масштабной войне. Он заявил в эфире телеканала РБК, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

По его словам, Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.

«Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — объяснил Пушилин.

Также глава ДНР ответил на вопрос о том, могут ли действия Украины рассматриваться как «бряцание оружием перед переговорами». «В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо», — сказал он, добавив, что, если это и так, то такое поведение очень дорого обойдется Киеву.

Ранее Пушилин счел нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО. Он отметил, что в данном случае одного желания Зеленского мало. Пушилин призвал спросить насчет вступления в НАТО у жителей Украины, которые больше понимают, какие риски несет данный шаг.

6 апреля Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Глава государства рассказал Столтенбергу, что Киев последние недели наблюдает опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны «российских оккупационных войск».