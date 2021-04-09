ОБСЕ не смогла назвать причины гибели ребенка в ДНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, который стал причиной гибели пятилетнего Владислава Шихова в населенном пункте Александровское, расположенном в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в отчете независимых наблюдателей.

В документе указано, что 7 апреля СММ ОБСЕ посетила Александровское и Енакиево, чтобы уточнить обстоятельства гибели ребенка. В Енакиево родители мальчика показали наблюдателям медицинское свидетельство, в котором указано, что он умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

В тот же день примерно в 6,5 метра к юго-западу от дома, где произошла трагедия, наблюдатели зафиксировали воронку шириной 20 сантиметров, которая, по их оценке, образовалась недавно.

Также они обнаружили многочисленные отверстия (шириной от 2 миллиметров до 7 сантиметров): в главных воротах и деревянном сарае, в двух металлических баках для воды, в деревянном заборе вокруг сада, а также в стенах дома. Наблюдатели также увидели, что три стекла окна в юго-западной стене дома были разбиты. Внутри дома они видели отверстие шириной 5 сантиметров в потолке кухни и еще два отверстия в 4-5 сантиметра шириной в гостиной.

«Установить, боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно, предположительно, в результате разлета осколков», — отмечается в отчете СММ ОБСЕ.

В тот же день у дома бабушка мальчика сообщила наблюдателям, что она также получила ранения 2 апреля, когда произошел взрыв. Наблюдатели видели порез и синяк за ее ухом, полученные, по предварительной информации, от попадания стекла из разбившегося окна.

8 апреля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе.

7 апреля глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с «Лентой.ру» обвинил Украину в провокации, из-за которой и произошла гибель пятилетнего ребенка. Генеральная прокуратура ДНР возложила ответственность за гибель ребенка на командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова. Следственный комитет России также возбудил по факту обстрела уголовное дело.

Пятилетний Владислав Шихов погиб 2 апреля, играя во дворе дома. Его бабушка получила осколочные ранения. Мальчика похоронили в закрытом гробу.