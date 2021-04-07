Глава ДНР обвинил ОБСЕ в бездействии после гибели ребенка

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил мониторинговую миссию ОБСЕ в бездействии после гибели пятилетнего ребенка в населенном пункте Александровское. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

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«Мы изначально удивлены, почему ОБСЕ, мандат которой заставляет фиксировать все такие преступления, по сей день не выехала на место. Все, что они сделали — они позвонили бабушке и позвонили в морг», — сказал Пушилин.

Он добавил, что представители миссии должны были «осмотреть воронки, место преступления, выяснить, каким образом снаряд попал».

2 апреля пятилетний Владислав Шихов погиб, играя во дворе дома. Его бабушка получила осколочные ранения. Мальчика похоронили в закрытом гробу.

Пушилин заявил, что, по предварительным результатам следствия, ребенок погиб из-за того, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в жилой сектор.