Глава ДНР обвинил ОБСЕ в бездействии после гибели ребенка

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил мониторинговую миссию ОБСЕ в бездействии после гибели пятилетнего ребенка в населенном пункте Александровское. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Мы изначально удивлены, почему ОБСЕ, мандат которой заставляет фиксировать все такие преступления, по сей день не выехала на место. Все, что они сделали — они позвонили бабушке и позвонили в морг», — сказал Пушилин.
Он добавил, что представители миссии должны были «осмотреть воронки, место преступления, выяснить, каким образом снаряд попал».
2 апреля пятилетний Владислав Шихов погиб, играя во дворе дома. Его бабушка получила осколочные ранения. Мальчика похоронили в закрытом гробу.
Пушилин заявил, что, по предварительным результатам следствия, ребенок погиб из-за того, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в жилой сектор.