Зеленский заявил о необходимости перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе.

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Глава государства рассказал о своем посещении передовой и общении с украинскими военнослужащими.

«Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие», — отметил он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что возвращение Донбасса силовыми методами может привести к гибели большого числа людей и поэтому неприемлемо для Киева.

В марте в Донбассе началось очередное обострение. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах.