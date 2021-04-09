Главнокомандующий ВСУ назвал сотрудничество с НАТО «исключительно мирным»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал «исключительно мирное» сотрудничество страны с НАТО суверенным правом Киева, на которое Россия влиять не имеет права. Сообщение об этом появилось на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По его словам, главной целью сближения Киева со странами альянса является достижение военных критериев для получения полноправного членства. При этом контакты с представителями блока главком расценил как возможность укрепить оборону страны, а международные доклады России о влиянии НАТО на ситуацию в Донбассе — как «дезинформационную кампанию».

«Эта кампания направлена на дискредитацию Украины на международной арене, она сеет панику среди населения временно оккупированных территорий», — написал Хомчак.

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Он добавил, что в настоящий момент Украина готова «адекватно отреагировать» на эскалацию конфликта в Донбассе с учетом того, что ее поддерживает «весь цивилизованный мир». «Не поддавайтесь провокациям, не распространяйте ложную информацию и не становитесь инструментом гибридной войны в руках врага!» — добавил военный.

Ранее сообщалось, что на позиции ВСУ в Донбассе прибыла военная делегация из Соединенных Штатов. Она ознакомилась с оперативной обстановкой в регионе и почтила память погибших украинских солдат. При этом на форме военного атташе США на Украине Британи Стюарт, которая вошла в состав делегации, заметили шеврон с надписью «Украина или смерть».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.