Военных США в Донбассе заметили с шевронами «Украина или смерть»

На форме военного атташе США на Украине Британи Стюарт, которая отправилась на передовую в Донбасс, заметили шеврон «Украина или смерть». На это обратил внимание российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.

«Справедливости ради стоит отметить, что товарищ полковник не лишена проницательности. Если Киев под руководством Пентагона все-таки решится атаковать донбасские республики — смертей действительно будет много. А вот Украины, как государства, может и не остаться», — написал Пегов.

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Ранее 9 апреля сообщалось, что представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что войска готовы к реагированию на обострение ситуации в Донбассе. Одновременно заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква предупредил, стоит ожидать возобновления конфликта.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.