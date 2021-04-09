Вооруженные силы Украины объявили о готовности к обострению ситуации в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к реагированию на обострение ситуации в Донбассе, заявил главнокомандующий, генерал-полковник Руслан Хомчак. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Ситуация контролируема, Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой области, так и вдоль всей украино-российской границы. На все провокации, все действия противника у нас спланированы соответствующие мероприятия по немедленному реагированию», — сказал Хомчак.

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Он отметил, что Украина фиксирует увеличение количества обстрелов позиций и боевых потерь военнослужащих. Хомчак подчеркнул, что ВСУ обеспечены и оружием, и боеприпасами для того, чтобы дать соответствующий отпор в случае необходимости.

Ранее 9 апреля заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране стоит ожидать эскалации в Донбассе, такая информация есть у соответствующих украинских структур.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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