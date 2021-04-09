Делегация США прибыла в Донбасс

Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине прибыли в район военной операции в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

В ходе визита заместитель главнокомандующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей ситуацией в регионе. Представители США посетили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пообщались с военными.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме

«Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказала военный атташе в Киеве Бриттани Стюарт.

Также делегация прибыла к памятникам погибшим украинским военным, возложила цветы и «отдала дань уважения героям», говорится в сообщении пресс-центра штаба операции ООС.

В четверг, 8 апреля, в Донбасс приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил позиции войск на переднем крае обороны, где, по данным Киева, зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Также глава государства поблагодарил военных за службу, вручил им государственные награды и подарки.

Визит Зеленского в Донбасс состоялся на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва в свою очередь заявляет о провокационных действиях Киева.