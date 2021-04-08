Зеленский встретился с главой военного комитета НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Об этом сообщает сайт главы государства.

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Зеленский поблагодарил Североатлантический альянс за серьезный интерес к ситуации на востоке Украины и в Крыму, а также «постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности».

«К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнение на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов», — сказал президент.

Он сообщил, что с декабря погибли более 20 украинских военнослужащих.

Во встрече приняли участие министр обороны Украины Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и другие.

Ранее Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО назвал вступление Украины в альянс единственным способом прекратить войну в Донбассе.