Главком ВСУ отверг силовой вариант «освобождения» Донбасса

«Освобождение» Донбасса силовыми методами может привести к гибели большого числа людей, в связи с чем является неприемлемым для Киева. Таким образом силовой вариант развития конфликта в пятницу, 9 апреля, отверг главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, передает РИА Новости.

По словам Хомчака, в настоящее время приоритетным для украинских властей является политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе. При этом сохранение жизней граждан стоит для Киева на первом месте, подчеркнул главком ВСУ.

Он также добавил, что сообщения о подготовке Украины к наступлению в Донбассе не соответствуют действительности, и назвал их провокацией.

Ранее 9 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопреки заявлениям о российской угрозе именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения в Донбассе. Она отметила, что обстановка на юго-востоке Украины остается напряженной и может обостриться из-за того, что Киев «по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. 2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе.