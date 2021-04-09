Путин ответил на призыв не усиливать присутствие войск на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил перемещение российских войск и подчеркнул, что на своей территории страна имеет право дислоцировать войска по своему усмотрению. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Песков уточнил, что заявление российского лидера прозвучало в ответ на призыв канцлера ФРГ не усиливать присутствие войск на границе с Украиной. Он добавил, что глава государства разъяснил, что Москва вольна передвигать свои вооруженные и любые подразделения по территории страны так, как посчитает необходимым.

Кроме того, Путин указал на нестабильность ситуации вокруг соседнего государства. «Сейчас Украина потенциально превращается в очень нестабильный регион, и любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный, опасный, взрывоопасный регион, предпринимает меры для обеспечения собственной безопасности», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с российским лидером канцлер Германии Ангела Меркель призвала отказаться от усиления войск на границе с Украиной. Она также потребовала не допустить эскалации ситуации в Донбассе.

8 апреля стало известно, что в Донбассе погиб военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). До этого Киев сообщал, что с начала суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.