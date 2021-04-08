Раскрыты детали требований Меркель к Путину по ситуации в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от усиления войск на границе с Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Кабмин ФРГ.
«Помимо прочего, разговор касался усиления российского вооруженного присутствия на границе с Украиной. Канцлер потребовала не допустить эскалации ситуации [в Донбассе]», — детали требований канцлера раскрыты в заявлении правительства.
8 апреля стало известно, что в Донбассе погиб военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). До этого Киев сообщал, что с начала суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.