Кремль раскритиковал действия Германии и Франции на переговорах по Донбассу

Кремль выступил с критикой действий Германии и Франции на переговорах по Донбассу. Так, замглава администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что страны непоследовательны и заинтересованности в разрешении конфликта у них нет. Его слова передает РИА Новости.

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«Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют, и приверженность, которую они декларируют, я имею в виду Минским соглашениям, — ее нет», — сказал он.

Ранее 8 апреля стало известно, что в Донбассе погиб военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). До этого Киев сообщал, что с начала суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.