В Донбассе погиб военнослужащий ДНР

В Донбассе погиб военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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В управлении НМ заявили, что боец погиб в результате обстрела со стороны украинских войск.

В Донецке утверждают, что противник открыл минометный огонь по району села Веселое к северу от Донецка. Выпущено 14 мин калибра 120 миллиметров. Народная милиция была вынуждена отвечать, заявили в ведомстве.

Киев ранее сообщал, что с начала суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий.

В последние недели на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается обострение. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля прибыл в Донбасс. Он намерен приехать на передовую и пообщаться с военнослужащими.