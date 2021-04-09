Россия обвинила Украину в стягивании войск к Донбассу

Вопреки заявлениям о российской угрозе именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале RT.

По словам Захаровой, украинские войска ведут огонь, от которого страдают мирные жители Донбасса. В МИД подчеркнули, что обстановка на юго-востоке Украины остается напряженной и может обостриться из-за того, что Киев «по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. 2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.