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ООН подтвердила причину гибели ребенка в Донбассе

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

ООН подтвердила причину гибели пятилетнего Владислава Шихова в Донбассе — ею стала взрывная комбинированная травма и осколочные ранения. Об этом РИА Новостирассказала представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел.

«Коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в поселке Александровское. Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика», — заключила Троссел.

О том, что представители ООН прибыли в Донбасс и пообщались с родственниками погибшего ребенка, стало известно ранее 8 апреля.

7 апреля глава ДНР Денис Пушилин обвинил мониторинговую миссию ОБСЕ в бездействии после гибели пятилетнего ребенка. «Украина продолжает совершать и провокации, и преступления, в результате которых гибнут мирные граждане, включая детей. Это делается лишь для того, чтобы вынудить нас на ответные действия и обвинить в срыве Минских соглашений», — заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

Независимые наблюдатели подтвердили факт гибели ребенка и начали расследование происшествия. Генеральная прокуратура ДНР возложила ответственность за случившееся на командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова. Следственный комитет России возбудил по факту обстрела уголовное дело.

Пятилетний Владислав Шихов погиб 2 апреля во дворе своего дома. Его бабушка получила осколочные ранения. Мальчика похоронили в закрытом гробу.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

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