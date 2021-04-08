Украина призвала Германию полностью разорвать отношения с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью порталу RND призвал Берлин полностью разорвать отношения с Москвой в случае активизации боевых действий в Донбассе.

По словам дипломата, его шокирует, что власти ФРГ рассматривают «самое массовое в новейшей истории перемещение российских войск» к украинской границе как «очередную угрозу». «Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину», — пояснил Мельник.

Он также предложил Германии незамедлительно принять срочный пакет мер в отношении России в случае «расширения агрессии»: полностью приостановить экономические связи и торговлю, запретить импорт российского угля и нефти, заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», заморозить все государственные активы «страны-агрессора», инициировать международный бойкот и изоляцию и ужесточить уже существующие санкции.

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«Германия, как четвертый по величине экспортер оружия в мире, также должна отказаться от всех отговорок и, наконец, помочь Украине укрепить ее обороноспособность и модернизировать вооруженные силы», — добавил посол.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак раскритиковал Германию и Францию за «непоследовательную позицию» на переговорах по Донбассу и призвал «проявить заинтересованность» в скорейшем разрешении конфликта.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.