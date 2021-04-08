Гордон допустил ввод российских войск на территорию Украины

Журналист Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы» заявил, что Донбасс является территорией Украины и Россию не должно волновать происходящее в регионе. Видеозапись эфира программы «Персонально ваш» доступна на YouTube.

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«Когда соседняя страна начинает бряцать оружием на границе, это всегда вызывает тревожные мысли и такие прозрачные ассоциации. Я задаю себе вопрос: а зачем Российская Федерация стягивает огромное количество войск на самой границе с Россией? Здесь может быть два ответа: вариант первый — пощекотать нервы Украине и выторговать что-то у своих западных партнеров. Вариант второй — просто войти на территорию Украины», — допустил Гордон.

Он добавил, что если Вооруженные силы Украины сочтут нужным войти в Донбасс, «для того чтобы выбить оттуда российских граждан, которые неизвестно почему и зачем там находятся», то это будет сделано после приказа президента Владимира Зеленского.

7 апреля президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко спрогнозировал возможные действия России в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. По его мнению, в случае эскалации вмешательство практически неизбежно.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.