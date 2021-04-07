Кремль вновь прокомментировал передвижение российских войск

Российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вновь комментируя передвижение войск, передает ТАСС в среду, 7 апреля.

«И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера не стал отвечать на вопрос, будут ли возвращаться российские войска из районов вблизи границы с Украиной. Он отметил, что не располагает точной информацией «относительно планов дислокации и передислокации войск».

В то же время Песков вновь напомнил, что Россия никому не угрожает и не намерена. Ранее он уже заявлял, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины. Также не впервые он комментирует информацию о передвижении российских войск. 5 апреля, комментируя сообщения о якобы блуждании российских военных по Ростовской области с заклеенными номерами, Песков отметил, что российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».