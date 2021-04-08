Россия ответила на заявление Пентагона по Украине

МИД России ответил ироничным выпадом на заявление представителя министерства обороны США Джона Кирби по поводу эскалации конфликта с Украиной. Ответ опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Кирби ранее заявил, что американской стороне «полностью непонятно, что делают россияне».

«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», — дали ответ в МИД.

Как ранее отмечал заместитель главы МИД Сергей Рябков, Соединенным Штатам еще на прошлой неделе предоставлены все пояснения, а общаться в том тоне, который предлагает США, Москва отказывается. Он также предупредил о последствиях украинских провокаций в Донбассе.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.