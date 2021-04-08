Пять стран Запада заявили о росте военной деятельности России рядом с Украиной

Пять стран Запада — США, Великобритания, Канада, Литва и Польша — обсудили «рост российской военной активности» у границ Украины в ходе встречи, пишет РИА Новости.

Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори. «Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — заявил Госдепартамент.

Также страны пообещали предоставить тренировки украинским военным и поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил Украины.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.