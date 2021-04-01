Пентагон прокомментировал заявления Украины о российских войсках у границ

США ознакомились с заявлениями Киева о том, что к границам Украины стянуты российские войска, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками по НАТО. «Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины», — отметил Кирби.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что к границам страны стянуты российские войска. По его словам, дополнительные воинские соединения переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Также речь идет о Крыме, где после последних учений десантников их не вывезли в места предыдущей дислокации, а оставили на полуострове, сказал главнокомандующий.