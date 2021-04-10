Киев ответил на слова Пескова об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе

Вице-премьер Украины Алексей Резников ответил на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе. Политик высказался в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером, передает ТАСС.

По его словам, Киев не имеет планов насильственной интеграции Донбасса и повторения там событий аналогичных тем, что произошли в Сребренице во время югославского конфликта. «Говорить о том, что мы сегодня на Украине боимся Cребреницы. Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить, только политико-дипломатический путь», — заявил Резников.

Ранее Песков заявил, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры противодействия и защиты россиян. Песков назвал эскалацию конфликта на юго-востоке Украины беспрецедентной. «Это вызывает обеспокоенность», — сказал он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман.