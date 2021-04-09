Украина отвергла планы по депортации русских в случае возвращения Крыма

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква отверг наличие у страны планов по депортации российских граждан в случае возвращения Крыма, испугавшись реакции мирового сообщества. Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, если страна начнет проводить такую политику, то нарушит сразу несколько положений международного права, а «мир скажет, что мы такие же, как русские». «Насильственной депортации быть не может. (...) Этого допустить нельзя», — сказал Жовква.

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27 марта вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Россия «завезла» в Крым 500 тысяч россиян, чтобы «размыть» местное население, и предложил «выдворить» их. «Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем», — сказал он.

После этого власти Крыма сравнили угрозы Киева с «нашествием рептилоидов» и заявили, что полуостров никогда не вернется под украинскую власть.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.