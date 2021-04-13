Украина заявила о неспособности России повторить события 2014 года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика более не позволит России повторить события 2014 года и занять свои территории без сопротивления, пишет УНИАН.

По его словам, в процессе присоединения Крыма и начала вооруженного противостояния в Донбассе Россия показала способность «преследовать свои военные цели» и действовать быстро, тогда как западные страны практически никак не отреагировали на это, обсуждая, «что происходит на местах». «Россия больше никого не сможет застать врасплох. Украина и друзья остаются бдительными — мы не будем и не теряем времени», — сказал Кулеба.

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Ранее Кулеба призвал западные страны усилить санкции против России за попытки «разрушить украинскую демократию» и заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира». Он также предупредил НАТО, что несмотря на затратность санкций их издержки окажутся менее значительными, чем в случае возобновления боевых действий в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.