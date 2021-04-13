Украина призвала усилить санкции против России за попытки «разрушить демократию»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны усилить санкции против России за попытки «разрушить украинскую демократию» и подорвать суверенитет, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, страны НАТО должны донести до Москвы сигнал о том, что «Украина — это не часть русского мира», при этом «повысив цену» осуществления «российской агрессии» санкциями либо усилением военной поддержки Киева. «Россия приложит все усилия, для того, чтобы препятствовать третьим странам сотрудничать с Украиной в оборонном секторе», — сказал Кулеба.

Он добавил, что несмотря на затратность новых ограничений против России, их цена в любом случае окажется менее ощутимой, чем издержки от войны в Донбассе и смягчение ее последствий. «Лучше действовать сейчас, чтобы препятствовать дальнейшей эскалации ситуации», — пояснил министр.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джозефа Байдена нарастить военную поддержку республики и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО. Он заключил, что Вашингтону придется отправлять больше оружия и денег Киеву, несмотря на риски «спровоцировать Москву» и способствовать эскалации конфликта в регионе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.