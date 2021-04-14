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Донбассу предрекли возвращение в состав Украины при Байдене

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Фото: Tony Gentile / Reuters

Украина сможет вернуть контроль над Донбассом в течение правления президента США Джо Байдена. Такое развитие событий предрек бывший посол США в России и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в интервью украинскому изданию «Гордон».

«Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, думаю, что это займет больше времени», — сказал Вершбоу.

Он пояснил, что для обратной передачи Крыма Украине в России должна смениться власть, в частности должен смениться глава государства. Бывший дипломат понадеялся на появление в России более «прогрессивных» политиков и напомнил, что США не признают присоединение Крыма к России.

Ранее 14 апреля на Украине рассказали о возможности предотвратить потерю Крыма и Донбасса в 2014 году: в произошедшем обвинили недостаток силы воли у ответственных за это людей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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