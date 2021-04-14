Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму из-за США и Украины

В Крыму сохраняется угроза терактов из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

Патрушев отметил, что эти страны пытаются дискредитировать политику России и нанести ущерб ее имиджу на международной арене, распространяя экстремистскую и националистическую идеологии на полуострове. По его словам, такая деструктивная деятельность является главной причиной того, что в Крыму возникают осложнения межнациональной и межконфессиональной обстановки.

Секретарь Совбеза добавил, что атаки спецслужб Украины направлены прежде всего на объекты инфраструктуры Крыма.