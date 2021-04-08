Кремль приготовился к худшим сценариям развития отношений с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипломатов. Его цитирует РИА Новости в четверг, 8 апреля.

«Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям», — сказал Песков.

Он отметил, что США искусственно сдерживают сотрудничество с Россией в экономике и науке. В контактах между странами сохраняется непредсказуемость, а это очень плохо, подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о тупой линии США в отношении Москвы, Песков заметил, что «министр, как всегда, меток в своих формулировках».

Российско-американские отношения вновь обострились после интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого он допустил резкие высказывания в адрес российского коллеги. 7 апреля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что отношения стран достигли самой низкой отметки с момента окончания холодной войны.