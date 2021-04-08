Путин остался сторонником добрых отношений с США

Президент России Владимир Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на враждебные проявления из Вашингтона. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«В целом, несмотря на все резкие высказывания и, несмотря на враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум, в тех областях, которые выгодны нам», — подчеркнул Песков.

Глава государства всегда последовательно говорит о том, что в развитии двусторонних отношений с США Россия готова идти «настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры», сказал он, отметив, что Москва никогда не была сторонницей «доведения этих отношений до ручки».

По словам Пескова, Россия «никогда не представляла и не представляет ни для кого угрозу». «Но, конечно же, мы никогда и никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы», — подытожил представитель Кремля.

Ранее 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.