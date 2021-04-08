Лавров назвал тупой линию США в отношении России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает в четверг, 8 апреля, РИА Новости.

«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая», — заметил глава ведомства.

По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.

В марте сообщалось, что в американском Атлантическом совете, аналитическом центре при НАТО, «разгорелась война» из-за статьи о России. В информационном бюллетене совета появился материал, в котором эксперты утверждают, что США не должны сосредотачиваться на правах человека в своих отношениях с Россией и что демократизация в России не обязательно пойдет на пользу интересам внешней политики США. После этого 22 сотрудника и стипендиата Атлантического совета выступили с осуждением своих коллег.

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что администрация американского лидера Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву. В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.