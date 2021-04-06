Лавров случайно встретился с Джоном Керри в Дели

Глава МИД России Сергей Лавров провел незапланированную встречу с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в ходе своей поездки в Дели. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, Лавров и Керри случайно остановились в одной гостинице. Дипломаты встретились по инициативе американской стороны и обсудили вопросы изменения климата.

В середине февраля сообщалось, что Лавров созвонился с Керри, который теперь занимает должность спецпредставителя президента США по вопросам климата. Стороны обсудили важность международного сотрудничества и условились наладить контакты по климатической тематике в преддверии 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Глава российского МИД также поприветствовал настрой новой администрации США вернуться к выполнению Парижского соглашения по климату.